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بيكيه: برشلونة كان بحاجة ماسة لماتيو

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بيكيه: برشلونة كان بحاجة ماسة لماتيو بيكيه: برشلونة كان بحاجة ماسة لماتيو

أثنى جيرارد بيكيه قلب دفاع برشلونة على جيرمي ماتيو الصفقة التي أبرمها النادي الإسباني منذ 3 أيام.

المدافع الفرنسي صاحب الـ31 عاما انتقل من فالنسيا إلى برشلونة، مقابل 20 مليون يورو.

وقال بيكيه: "كنا بحاجة ماسة لدعم هذا المركز في الخط الخلفي".

وتابع مدافع منتخب إسبانيا "كلما لعب ماتيو مع فالنسيا كان يظهر بشكل ممتاز، أنا سعيد جدا بهذه الصفقة".

كما أبدى بيكيه سعداته بقرار شابي هرنانديز بالاستمرار في برشلونة، وهاجم النادي الكتالوني بشكل غير مباشر فيما يخص سيسك فابريجاس.

سيسك رحل عن برشلونة متجها إلى تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف.

وعقب بيكيه "سيسك كان يرغب في الشعور بأهميته من جديد، وبرشلونة رغب في الفوز ببعض المال من بيعه.. في النهاية تشيلسي اشترى لاعبا ممتازا".

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