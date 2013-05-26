وزير النقل يؤكد تطوير مزلقانات السكك الحديدية على خط “القاهرة الإسكندرية”

قال حاتم عبد اللطيف وزير النقل إنه سيتم البدء في إجراءات توريد 760 عربة سكة حديد من الصين بتكلفة 450 إلى 500 مليون دولار لتطوير هذا المرفق.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفي عقده وزير النقل في مقر مجلس الوزراء عقب التوقيع على عقد تحويل الإشارات الميكانيكية بخط القاهرة الإسكندرية لإشارات كهربائية ، والذى شهده الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم بحضور عبداللطيف والشركة الاسبانية الفرنسية.

وقال وزير النقل “نحن الآن في المفاوضات وبعد الانتهاء منها لابد أن يعرض الاتفاق على مجلس الشورى ولكن خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر نتوقع الانتهاء منها”، مشيرا إلى أنه تم الاطلاع على الإمكانيات الصينية في الصنع، وأوضح أن 80% من عربات السكة الحديد متهالكة وتحتاج إلى تطوير.

وأكد أن موازنة العام الحالي لوزارة النقل 15.7مليار جنيه بزيادة 20% عن العام الماضي، وأوضح أن الوزارة تعمل على تحويل الإشارات الميكانيكية إلى كهربائية لتقليل خطأ العنصر البشري ، مشيرا إلى أن طول شبكة السكك الحديدية يبلغ 5 آلاف كيلومتر الإشارات الكهربائية منها 15% ، وسيتم خلال عام 2014 تحويل 250 كم من أسيوط بني سويف إلى أسيوط وتحويلها من إشارات ميكانيكية إلى كهربائية.

ومن ناحية أخرى، أضاف وزير النقل أن الإضرابات والاعتصامات بالسكك الحديدية “زادت عن حدها” ، مؤكدا أنه سيعقد اجتماعا مع وزيري الداخلية اللواء محمد إبراهيم والعدل المستشار أحمد سليمان اليوم الأحد، لتفعيل الإجراءات القانونية تجاه من يحاول قطع السكة الحديد.

أ ش أ