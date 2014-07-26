رئيس الحكومة اللبنانية يدعو للإسراع بانتخاب الرئيس العربي المسيحي الوحيد

دعا رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، النواب اللبنانيين لبذل الجهود لإيجاد حل لمسألة الفراغ في موقع الرئاسة، والمسارعة إلى «انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، الرئيس المسيحي الوحيد في العالم العربي».

وقال سلام، في كلمته خلال جلسة لمجلس النواب اللبناني للتضامن مع غزة والموصل، إن «مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة إرسال مذكرتين بناء على اقتراح وزير الخارجية، جبران باسيل، إلى النائب العام في المحكمة الدولية الجنائية للمطالبة بمباشرة التحقيق بالجرائم المعادية للسامية التي ترتكبها إسرائيل».

وأضاف أن «إسرائيل لم توقف يوما حربها على الشعب الفلسطيني من أجل محو ذاكرته ودفعه إلى التسليم أرضه وتغيير هوية وطنه والحملة الوحشية اليوم هي فصل جديد لن تؤدي إلا إلى تأجيج الحقد».

> وقال سلام إن «الهمجية الإسرائيلية التي نراها في فلسطين، توازيها وترافقها همجية وليدة في بلاد الرافدين، تستفيد من خلافات سياسية أضعفت أواصر الدولة العراقية وسلطة الحكومة المركزية، لتنشر القتل والدمار تحت اسم خلافة إسلامية وهمية، ولتضرب أنماط الحياة، وأسس البنيان الاجتماعي العراقي، إن هذه الموجة الظلامية استهدفت، في من استهدفت في الأيام الماضية، المسيحيين من أبناء الموصل، تنكيلا وترويعا، ودفعتهم إلى دروب الهجرة من وطن وجدوا فيه منذ أن وجدت المسيحية في هذا المشرق».

وأضاف: «نحن في لبنان، بلد التعايش الإسلامي- المسيحي، معنيون بإطلاق صرخة استنكار إزاء هذه الممارسات، وبإيصال رسالة إلى المنطقة والعالم بأن اللبنانيين، وعلى رغم كل الأزمات التي مروا بها، حريصون على التنوع الديني والمذهبي القائم في بلادهم، ومتمسكون به، لأنه هو من يعطي لبنان معناه الفريد».

واختتم كلمته قائلا إن «المسيحيين ليسوا طارئين على هذه الأرض، هم ملحها وأهلها، تماما كما هم المسلمون، إن المسيحيين ليسوا في ذمة أحد، ولا يحتاجون إلى حماية من أحد، إنهم أسياد المكان، تماما كما هم المسلمون».

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