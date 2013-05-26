الرئيس اللبنانى: منفذو هجوم الضاحية الجنوبية "إرهابيون"

أدان الرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان عملية إطلاق الصاروخين على ضاحية بيروت الجنوبية، ووصف من قام بها بـ "الإرهابيين" و"المخربين".

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية إن سليمان أدان عملية إطلاق الصاروخين على ضاحية بيروت الجنوبية، ووصف من قام بذلك "بالإرهابيين المخربين الذين لا يريدون السلم والاستقرار للبنان واللبنانيين".

وتابع البيان أن سليمان طلب "من الأجهزة المعنية تكثيف تحرياتها وتحقيقاتها لملاحقة المرتكبين بأقصى سرعة وإحالتهم إلى القضاء المختص".

ودعا رئيس الجمهورية بحسب البيان المواطنين "إلى أن يكونوا فى أقصى درجة من اليقظة والوعى والمساعدة المدنية حيال أى مشتبه أو تحرك مشبوه والإبلاغ عنه، وذلك لقطع دابر أى محاولة لإثارة الفتنة والتوتير الأمنى، حفاظا على الأمن الوطنى والسلم الأهلى".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل نجيب ميقاتى أكد فى وقت سابق اليوم أن حادثة إطلاق صاروخين على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت هدفها إحداث "بلبلة أمنية".

وقال ميقاتى فى بيان اليوم إن "حادثة إطلاق الصاروخين على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت هدفها إحداث بلبلة أمنية ومحاولة استدراج ردات فعل معينة، وهذا أمر واضح من ناحية التوقيت والهدف".

ودعا "الجميع إلى التيقظ والتنبه والتعاطى مع دقة الوضع بحكمة لمنع الساعين إلى الفتنة من تحقيق مآربهم ونؤكد أن الأجهزة الأمنية قد باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات هذا العمل التخريبى وتوقيف الفاعلين".