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حركة فتح: نرفض أي مبادرة بديلة لمبادرة مصر

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حركة فتح: نرفض أي مبادرة بديلة لمبادرة مصر حركة فتح: نرفض أي مبادرة بديلة لمبادرة مصر

أكد المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف رفض الحركة أي مبادرة بديلة للمبادرة المصرية الخاصة بحل الازمة الفلسطينية.

وقال عساف ـ في تصريح خاص لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية اليوم “السبت” ـ ” إن أي مبادرات أخرى بديلة للمبادرة المصرية إنما تخدم مصالح خاصة وتصب في خدمة جهات تحاول البحث عن دور لنفسها في المنطقة”.

وشدد المتحدث باسم فتح على أن، “من يريد حل القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة يدعم ويعزز مبادرة الدولة العربية الكبرى التي تحمي الشعب الفلسطيني”.

وكان السفير حازم أبوشنب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها، قد أكد أن المبادرة المصرية حصلت على تأييد وإجماع عربي ودولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت مصر قد طرحت مؤخرًا مبادرة تقوم على وقف متبادل للعمليات العدائية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية مع “فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض” قبلتها إسرائيل ورفضتها حماس.

وتنص المبادرة المصرية على أن “تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح بري لقطاع غزة أو استهداف المدنيين “.

أ ش أ

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