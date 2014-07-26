كمال خليفة مديرا لمستشفى السويس العام.. وفتح الباب للتقدم لعشر وظائف

أصدر الدكتور محمد العزيزي وكيل وزارة الصحة بالسويس، قرار بتكليف الدكتور يوسف كمال خليفة مدير العيادات الخارجية بمستشفى السويس العام للقيام بمهام وواجبات و مسئوليات وظيفة مدير مستشفى السويس العام، وذلك اعتبارًا من 26 يوليو 2014 لحين قيام لجنة إختيار القيادات بإختيار مديرا للمستشفي.

وأعلنت مديرية الصحة و السكان بالسويس، عن فتح الباب لشغل 10 وظائف أدارية وطبية طبقا للتعديلات التنظيمية على الهيكل التنظيمى المعتمد للمديرية من الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة و الوظائف هى وظائف بدرجة مدير ادارة ومدير مستشفى السويس العام ومدير ادارة الحميات ومدير ادارة العلاج الحر ومدير ادارة تنظيم الاسرة ومدير ادارة رعاية الامومة و الطفولة .

بالاضافة إلى وظائف بدرجة مدير عام وهي مدير عام الادارة لمكافحة الامراض المتوطنة و ناقلات الامراض مدير عام الادارة لشئون الوقائية و الرعاية الاساسية ومدير عام الادارة العامة لطب الاسنان ومدير عام الإدارة العامة للشئون العلاجية و الخدمات المكملة ومدير عام الادارة العامة للصيدلة ومدير عام الادارة العامة للشئون المالية و الادارية.