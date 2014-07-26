محمد بن زايد يعتمد دفعة جديدة لقروض الإسكان لـ 1000 مستفيد

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " اعتمد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي صرف دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين وعددهم 1000 مستفيد من إمارة أبوظبي بقيمة ملياري درهم.

ووجه المجلس التنفيذي هيئة أبوظبي للإسكان بمباشرة صرف القروض وفق الإجراءات المتبعة وإعلام المستفيدين المشمولين في الدفعة لتخدم خياراتهم في البناء أو استكمال تشييد مساكنهم.

وتغطي الدفعة الجديدة من القروض احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف مناطق إمارة أبوظبي حيث تتوزع القروض على 553 مستفيدا في أبوظبي و404 مستفيدين في المنطقة الشرقية من الإمارة و43 مستفيدا في المنطقة الغربية.

ويأتي إقرار هذه الدفعة ترجمة لحرص القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة " حفظه الله " وسمو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان في وضع شؤون المواطنين على رأس أولويات الأجندة الحكومية وتوفيرا لمتطلبات الحياة الكريمة وتأمين السكن الملائم لهم ولأسرهم مما ينعكس إيجابا على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

جدير بالذكر أن قرض الإسكان الحكومي في أبوظبي يبلغ مليوني درهم يسدد على أقساط شهرية متساوية بلا فوائد يعفى المواطن من دفع 25 في المائة من إجمالي قيمة القرض الممنوح له عند اكتمال تشييد بناء مسكنه إضافة إلى الإعفاء لمرة واحدة وبنسب محددة عند قيام المواطن المقترض بالسداد المبكر للقرض فضلا عن العديد من التسهيلات الأخرى المقدمة.