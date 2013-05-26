بالأرقام – بركات ' لاعب عشريني ' في سحق إنبي

بدا محمد بركات نجم الأهلي الذي يفكر في الاعتزال بنهاية الموسم كشاب واعد في مواجهة إنبي في الدوري الممتاز، والتي فاز بها الفريق الأحمر 5-1.

فمن لا يعرف سن بركات الحقيقي -36 عاما- وشاهد الأهلي، لظن أن الزئبقي في العشرينات من عمره.

بركات شكل خطورة كبيرة على مرمى إنبي وسجل هدفين للأهلي، كما قدم مردودا دفاعيا طيبا وأنقذ فريقه من هدف مؤكد في وقت حاسم.

ويقدم FilGoal.com أرقام العرض الاستثنائي لبركات في المباراة.

محاولات على المرمى

الزئبقي كان من أكثر لاعبي الأهلي محاولة على مرمى إنبي، فسدد كرتين بين الخشبات الثلاثة ليس من ضمنهما ركلة الجزاء التي حولها بنجاح في بداية الشوط الثاني.

نسبة تمريرات

كما حقق بركات نسبة تمريرات صحيحة وصل معدلها إلى 87%، فوصلت الكرة إلى لاعبي الأهلي من قدم الزئبقي 45 مرة.

مقابل سبع مرات فقط، نجح لاعبو إنبي في قطع تمريرات بركات.

استخلاص الكرة

بركات استخلص الكرة عشر مرات فقط من لاعبي إنبي في المباراة، ولكن استخلاص واحد منهم كان الأهم للأهلي.

فبركات أنقذ الفريق الأحمر من هدف مؤكد في الشوط الأول في إنفراد لأحمد عبد الرؤوف، حينما كانت النتيجة تشير للتقدم بهدفين فقط.

بركات أنقذ هدفا كان كفيلا لعودة إنبي للمباراة.