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جرّبي وشم النجمات من Sephora

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جرّبي وشم النجمات من Sephora جرّبي وشم النجمات من Sephora

من جديد تخطو Sephora خطوةً تذكّرنا برغبتنا في عودة الدار من جديد إلى بريطانيا. وهذه الخطوة هي أقلام الوشم!
لكلّ قلم ما يُشبه آداة الطبع، يُخوّلك أن ترسمي التصميم الذي يُعجبك على جسمك، ويمكنك التخلّص منه بسهوله. تجدين من بين هذه التصاميم جمجمة ومرساة البحر ونجمة ـ تفيدك هذه الأخيرة بالحصول على وشم النّجمة ريهانا الموجود على ظهرها.
وتجدر الإشارة إلى أنّ القلم الواحد يُساوي 8 دولارات فقط، فهل ستجرّبي هذا القلم السحريّ؟

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سيدتي