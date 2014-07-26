5 حقائق.. عن ' ملك الليالي الكبيرة ' دروجبا

بعدما عاد ديدييه دروجبا إلى معقله، قلعة تشيلسي.. يقدم FilGoal.com 5 أرقام تدعم الفيل الإيفواري في الدوري الإنجليزي.

دروجبا في الـ36 من عمره، يخوض الرحلة الثانية له مع تشيلسي بعدما شهدت الأولى إنجازات لا حصر لها.

1) سجل دروجبا 9 أهداف في 9 نهائيات خاضها مع تشيلسي خلال ولايته الأولى. هو ملك الليالي الكبيرة.

2) مرتان.. فاز فيهما دروجبا بلقب هداف الدوري الإنجليزي، عامي 2007 و2010.

3) دروجبا أول لاعب إفريقي، والوحيد حتى الآن، الذي يسجل أكثر من 100 هدف في الدوري الإنجليزي.

4) دروجبا واجه أرسنال 15 مرة.. سجل 15 هدفا.

5) هو ثالث هداف في تاريخ تشيلسي، برصيد 157 هدفا.