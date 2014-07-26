«طالبان» تنفي مسؤوليتها عن قتل 14 في أفغانستان

نفت حركة «طالبان» مسؤوليتها عن قتل ما لا يقل عن 14 شخصاً، كانوا ضمن 32 شخصاً يسافرون في حافلتين صغيرتين في وسط أفغانستان، مساء الخميس.

وكان مسؤولون أفغان قالوا، الجمعة الماضي، إن مسلحين اعترضوا طريق الحافلتين، وبعد أن تحققوا من بطاقات هوية الركاب فصلوا 14 من 32 راكبا آخرين وقتلوهم بالرصاص.

وقال المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد: «الإمارة الإسلامية تدين بشدة واقعة القتل، وستحاول أن تعثر على الجناة وتعاقبهم».

ومن بين القتلى 3 نساء على الأقل وطفل في الثالثة من عمره، وقال مسؤولون في إقليم غور الجبلي النائي إن معظم الركاب من أقلية الهزارة الشيعية، لكن لم يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل.