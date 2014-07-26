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مسؤول إيراني: طهران مستعدة لزیادة صادراتها النفطیة حال رفع العقوبات عنها

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أعلن مدیر الشؤون الدولیة بوزارة النفط الإيرانية، محسن قمصری، السبت، أن بلاده تجري اتصالات مع عملائها القدامي والتقلیدیین، وأنها على استعداد لزیادة صادراتها من النفط الخام علی الأمد القصیر، حال رفع العقوبات عنها لما یتناسب مع سد متطلبات السوق.

وأشار إلى استعداد إیران لزیادة إنتاجها من النفط إلی 4 ملایین برمیل یومیا، حال رفع العقوبات المفروضة علی صناعة النفط الإیرانی.

وقال قمصري، في تصريحات لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية «أرنا»، أن عددا من منتجي النفط احتلوا مكانة إیران فی السوق النفطیة خلال العامین الماضیین، بسبب العقوبات التي فرضت علیها، ما اضطر أصحاب المصافی إلی الاعتماد على مصادر نفط جدیدة.

ويعد الحظر الذی فرضه الاتحاد الأوروبی علی صناعة النفط الإیرانیة، سببا رئيسيا في عدم تمكن شرکات النفط الأوروبیة من تمدید عقودها النفطیة مع إيران.

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