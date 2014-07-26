مقتل 115من القوات النظامية على يد «داعش» في شمال سوريا

ارتفع عدد القتلى من القوات النظامية الذين سقطوا في هجوم ومعارك مع تنظيم «داعش» في محافظة الرقة في شمال سوريا إلى أكثر من 85 خلال يومين، بينما قتل 30 آخرون في كمين نصبه التنظيم المتطرف لهم في ريف حلب، بحسب ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.

وانسحب عناصر القوات النظامية من مقر الفرقة «17» وهي عبارة عن قاعدة عسكرية كبيرة، بشكل كامل، الجمعة.

وبث مؤيدون لتنظيم «داعش» على حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو من داخل الفرقة، إلا أن المرصد أشار إلى أن مقاتلي التنظيم المتطرف لم يتمركزوا داخل المقر «خشية إقدام النظام على شن غارات جوية عليه».