«الأمن والتعاون» في أوروبا تعتزم استخدام طائرات بدون طيار شرق أوكرانيا

أكد دبلوماسيون أن منظمة «الأمن والتعاون في أوروبا» تعتزم دعم مراقبيها في شرق أوكرانيا بطائرات بدون طيار.

ووفقاً لمناقصة عامة انتهت، الجمعة الماضية، دعت المنظمة شركات لتقديم عطاءات من أجل حل جاهز وفوري لتوفير خدمات طائرات بدون طيار غير مسلحة في أوكرانيا.

وقالت متحدثة باسم المنظمة: «وزير الخارجية السويسري ديدييه بيركهالتر، رئيس منظمة الأمن والتعاون الحالي، ناقش فكرة استخدام الطائرات بدون طيار على طول الحدود الروسية - الأوكرانية مع نظرائه من هذين البلدين، وتلقى إشارات إيجابية»..

ووفقا للملحق الفني للمناقصة، والذي نقلت عنه صحيفة «فرانكفورتر روندشاو » الألمانية فإنه يجب أن تكون الطائرات بدون طيار قادرة على تحديد الأشياء المتحركة وأرقام لوحاتها من على مسافة عدة كيلومترات.