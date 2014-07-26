أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«الأمن والتعاون» في أوروبا تعتزم استخدام طائرات بدون طيار شرق أوكرانيا

Google+ Print

أكد دبلوماسيون أن منظمة «الأمن والتعاون في أوروبا» تعتزم دعم مراقبيها في شرق أوكرانيا بطائرات بدون طيار.

ووفقاً لمناقصة عامة انتهت، الجمعة الماضية، دعت المنظمة شركات لتقديم عطاءات من أجل حل جاهز وفوري لتوفير خدمات طائرات بدون طيار غير مسلحة في أوكرانيا.

وقالت متحدثة باسم المنظمة: «وزير الخارجية السويسري ديدييه بيركهالتر، رئيس منظمة الأمن والتعاون الحالي، ناقش فكرة استخدام الطائرات بدون طيار على طول الحدود الروسية - الأوكرانية مع نظرائه من هذين البلدين، وتلقى إشارات إيجابية»..

ووفقا للملحق الفني للمناقصة، والذي نقلت عنه صحيفة «فرانكفورتر روندشاو » الألمانية فإنه يجب أن تكون الطائرات بدون طيار قادرة على تحديد الأشياء المتحركة وأرقام لوحاتها من على مسافة عدة كيلومترات.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية