تنفيذ 482 حكمًا قضائيًّا في حملة أمنية مكبرة بنجع حمادي

تمكنت وحدة تنفيذ الأحكام بمركز شرطة نجع حمادي، السبت، من تنفيذ 482 حكمًا قضائيًّا متنوعًا في حملة أمنية مكبرة شملت قرى المركز.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن قنا، إخطارًا من العقيد محمود عبدالسلام، نائب مأمور مركز شرطة نجع حمادي بتفاصيل الحملة.

كانت قوة أمنية بقيادة النقيب محمد حسن أبوقريع، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام، قد تمكنت من تنفيذ 482 حكمًا قضائيًّا متنوعًا، في مجال قضايا الأموال العامة، وضبط متهمين مطلوبين على ذمة قضايا، وإدارة محال تجارية بدون تراخيص، وعدد من القضايا الأخرى.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.