رائد فضاء ألمانى يلتقط صورًا لغزة تحت القصف ويصفها بـ”الأشد حزنًا”

تمكن رائد الفضاء الألماني أليكساندر غيرست من التقاط صور لقطاع غزة تحت قصف الكيان الاسرائيلي من المحطة الفضائية الدولية، وأطلق على الصور اسم “أشد الصور حزنا حتى الآن”.

ونشر الرائد الألماني، وهو مهندس طيران، وعالم جيوفيزيائي وخبير في علوم البراكين، الصور مع تغريدة قصيرة على تويتر يوم الأربعاء، عندما كانت المحطة الفضائية الدولية تحلق فوق منطقة الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة، وانتشرت الصور بسرعة بين المتابعين.

ويمكن من خلال الصور مشاهدة بقع يزيد توهجها بالضوء الأصفر، تشير إلى أماكن الانفجار، وهي تبرز في الصور أكثر من كل ما حولها.

وكتب أليكساندر على صفحته على الفيس بوك: “من على متن المحطة الفضائية الدولية نستطيع أن نشاهد الانفجارات والصواريخ تطير فوق قطاع غزة وإسرائيل”.

ويحلق رائد الفضاء الألماني في اليوم الـ 57 لمهمته، يرافقه الروسي مكسيم سوراييف والأميركي ريد وايزمان.

يُذكر أن قصف الكيان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة أسفر عن مقتل حوالي أكثر من 800 فلسطينيي، أكثر من 80% منهم مدنيون.