5 مستفيدين من رحيل توني كروس عن بايرن ميونيخ

هناك اثنان استفادا مباشرة من رحيل توني كروس عن بايرن ميونيخ، هما ريال مدريد ومنافسي بايرن في الدوري الألماني.. لكن هناك 3 أخرين، ومن الفريق البافاري نفسه.

توني كروس كان أحد أهم ركائز بايرن ميونيخ في المواسم السابقة، ومساهم رئيسي في انتزاع الفريق لدوري الأبطال الموسم قبل الماضي والدوري والكأس في الموسم المنصرم.

لكن رحيل توني كروس، يفتح الباب أمام العديد من اللاعبين لاستغلال المساحة التي سيتركها في التشكيل الرئيسي، وFilGoal.com يقدم 3 نجوم قد يستفيدون من الصفقة الملكي.

1) توماس مولر

قبل كأس العالم، طلب توماس مولر الاجتماع مع إدارة بايرن ميونيخ ليتأكد من أنه سيظل عنصرا أساسيا في حسابات الفريق، خاصة بعد تعاقد النادي مع رأس الحربة روبرت ليفاندوفسكي.

لكن برحيل توني كروس، ستظهر مساحة، قد يستخدمها بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ بأن يدفع بالثنائي مولر وليفاندوفسكي سويا.

مولر أجاد مع منتخب ألمانيا في الأدوار النهائية من كأس العالم 2014 كجناح أيمن، وهو يلعب تحت رأس الحربة الوحيد ميروسلاف كلوزه.

وربما يلعب مولر تحت ليفاندوفسكي، ويدعم الوسط مع فرانك ريبري وآريين روبن بدلا من توني كروس.

2) خيردان شاكيري

اللاعب الثاني الذي قد يستفيد من رحيل توني كروس هو خيردان شاكيري نجم منتخب سويسرا.

شاكيري كان نجما لبازل، كان واعدا بشدة.. وقدراته لاتزال كبيرة بحسب ما أظهره في كأس العالم 2014.

فقط يحتاج شاكيري لمساحة لم يكن يجدها بسبب تألق روبن وريبري وتوني كروس وتوماس مولر في وسط ملعب بايرن.. الآن هناك جزء خال بعد انتقال أحد اللاعبين لريال مدريد.

3) ديفيد ألابا

بحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن بيب جوارديولا يدرس نقل ديفيد ألابا النجم النمساوي من مركز الظهير الأيسر إلى وسط الملعب.

بيب سيختبر الدفع بفيليب لام كارتكاز، أمامه باستيان شفانشتايجر وألابا، كثنائي يملك الطاقة لشغل كل مكان في الملعب وضغط الخصوم وإمام ثلاثي الهجوم روبن وريبري وليفا بالكرات.