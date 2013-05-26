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التعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع الدعم 10 مرات منذ عام 2005 حتى 2012

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التعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع الدعم 10 مرات منذ عام 2005 حتى 2012 التعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع الدعم 10 مرات منذ عام 2005 حتى 2012

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

ارتفعت القيمة الإجمالية للدعم في العام المالي 2011-2012، إلى 135 مليار جنيه، بزيادة 10 مرات تقريباً عن حجم الدعم الإجمالي في العام المالي 2004-2005، والتي سجلت لها قيمة الدعم الإجمالية 13.8 مليار جنيه، وفق ما ورد في الدراسة التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ونشرت اليوم.

جاء في الدراسة الخاصة بالدعم، أن نسبة الدعم الموجه للمواد البترولية، استحوذت على 70.8% من إجمالي قيمة الدعم، فيما بلغت نسبة الدعم الموجه للسلع والخدمات 22.4%، في العام المالي محل الدراسة، 2011-2012.

وأشارت الدراسة إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من الدعم من 197.2 جنيه عام 2004-2005، إلى 1658.6 جنيه عام 2011-2012، بنسبة 741.1 %، زيادة قيمة الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بالموازنة العامة من 29.7 مليار جنيه عام 2004-2005، إلى 150.2 مليار جنيه عام 2011-2012، بنسبة 405.7%.

كما زادت قيمة اجمالى دعم المنتجات البترولية من 31.4 مليار جنيه عام 2004-2005، إلى 95.5 مليار جنيه عام 2011-2012، بنسبة 204.1 %.

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