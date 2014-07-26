فان جال يؤكد اهتمامه بستروتمان

أكد لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد اهتمامه بأمر لاعب الوسط الهولندي كيفن ستروتمان نجم روما.

رودي جارسيا المدير الفني لروما رفض تماما فكرة التفريط في لاعب الوسط الذي يتعافى منذ شهر مارس من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

لكن فان جال صرح "أستطيع التحدث عن ستروتمان بالفعل، نتابعه".

وأضاف مدرب هولندا السابق "ما يمكن قوله إن اللاعب لازال أمامه الكثير قبل العودة إلى الملاعب، 6 أشهر تقريبا".

وأكمل "لهذا نراقب الوضع، نحتاج لمشاهدته أولا بعد العودة للاطمئنان على نجاح تعافيه، وبعدها ندرس الأمر".