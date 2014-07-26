عبداللهیان: إیران لن تسمح باستمرار العدوان الصهیوني علی قطاع غزة

أكد مساعد وزیر خارجیة إیران للشؤون العربیة والأفریقیة، أن إیران لن تسمح بأن یستمر الکیان الصهیوني في عدوانه علی الشعب الفلسطیني في قطاع، مؤکدًا أن إیران تدعم بکل قوة وثبات المقاومة في فلسطین وفي المنطقة.

واعرب حسين امير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقده عقب اللقاء مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل عن تقدير العالي للمبادرات الطيبة التي يقوم بها باسيل في مجال متابعة وملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني الابي، في المحافل الدولية ولدى محكمة الجنايات الدولية”.

وأضاف: “نحن نتابع المواقف المميزة الصادرة عن الجمهورية اللبنانية في مجال دعم المقاومة الفلسطينية في غزة، ونبذل ونسخر كل الطاقات والإمكانات المتوفرة لدينا للحيلولة دون استمرار المجازر الوحشية والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الآمنين في غزة”.

واشار مساعد وزير الخارجية الايراني إلى أن “المقاومة الفلسطينية لديها إمكانات كبيرة من أجل الاستمرار في هذه المواجهة البطولية، وخلال الأسابيع الثلاثة المنصرمة من هذه المواجهة لم تستنفد سوى 3 بالمئة من إمكاناتها العسكرية”.

واعرب عن استغرابه حيال الصمت المشبوه الذي تبديه للأسف الشديد، بعض الأطراف والدول تجاه هذا العدوان الهمجي الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة”، وتابع: “في ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أكدنا للوزير باسيل خلال هذا اللقاء ان ايران مستعدة تماما للتعاون مع الجانب اللبناني من أجل وضع كل مذكرات التفاهم الثنائية التي وقعت بين البلدين موضع التنفيذ في المرحلة المقبلة.