وزير التعليم العالي يفتتح معهد الكبد بالمنوفية

افتتح اليوم السبت الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، والدكتور شيرين فوزى محافظ المنوفية، والدكتور صبحى غنيم رئيس الجامعة، مستشفى معهد الكبد الجديد ؛ والذى يقام على مساحة 3300 متر مربع ويتكون من أرضى و8 طوابق علوية مقامة على أربعة فواصل بطاقة 350 سريرًا وبتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه، والمستشفى مزود بـ 14 مصعدًا كهربائيًا وخزانات المياه، بالإضافة إلي العيادات الخارجية وبها 6 وحدات مناظير حديثة، كما يضم المستشفى معملًا للخلايا الجزعية لمواكبة أحدث طرق علاج الكبد فب العالم، كما يضم 50 سريرُا للعناية المركزة ،وحضانات أطفال حديثي الولادة، و5 غرف عمليات وأجهزة معامل شاملة ،وأشعة مقطعية ورنين مغناطيسي وموجات صوتية وتردد حراري وأجهزة حقن الشرياني، فضلًا عن تجهيز المغسلة بوحدات الغسيل والتجفيف والتعقيم.

من جانبه أعلن وزير التعليم العالي السيد عبد الخالق خلال زيارته أن الفترة القادمة ستشهد تفعيلًا لمفهوم الدوائر الطبية من خلال التنسيق الكامل بين الجامعة وكلية الطب، كما أن هناك اتجاهًا قويًا لدعم المعاهد الفنية للتمريض لحل الفجوة التمريضية المقدرة ب 40 الى 50 الف عضو هيئة تمريض.

كما أشاد وزير التعليم العالي بالجامعات المصرية وانتظام الدراسة بها رغم التحديات التى كانت تواجهها خاصة جامعة المنوفية التي أتمت 14 اسبوع كامل وأكد على أن الأمن في الجامعة هو محور الاهتمام في شهر اغسطس القادم والامن ليس معناه الداخلية في رفض تام لفكرة عودة الحرس الجامعي.