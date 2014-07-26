«القومي لشئون الإعاقة» يشكر الحكومة لموافتها على عودة المعاشات الخاصة

تقدم المجلس القومي لشئون الإعاقة بالشكر لحكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لموافقة وزارة التضامن الإجتماعي على عودة المعاشات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال المجلس فى بيان له « تتويجاً للتعاون المثمر بين المجلس القومي لشئون الإعاقة ووزارة التضامن الإجتماعي، فقد تمت الموافقة علي عودة المعاشات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للمبادئ والقواعد المالية التي تم قبولها من وزارة المالية ومن هذا الصدد فإن المجلس القومي لشئون الاعاقة يتقدم بخالص الشكر والتقدير لحكومة المهندس ابراهيم محلب علي تفهمها لمشكلات الاعاقة وبداية طرقها بطرق الحل للعديد من تلك المشكلات تحت قيادة السيد الرئيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعتبر من اولويات تحقيق العداله الاجتماعية لفئة كانت محرومة من تلك الحقوق لعشرات السنوات».