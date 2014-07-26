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الإسكان تعلن مواقع تنفيذ الـ٥٠ ألف وحدة المخصصة لمتوسطى الدخل

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الإسكان تعلن مواقع تنفيذ الـ٥٠ ألف وحدة المخصصة لمتوسطى الدخل الإسكان تعلن مواقع تنفيذ الـ٥٠ ألف وحدة المخصصة لمتوسطى الدخل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواقع تنفيذ الـ٥٠ ألف وحدة سكنية، المقرر إنشاؤها لشريحة متوسطي الدخل بالمدن الجديدة، بالتعاون مع القوات المسلحة.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى في تصريح له اليوم السبت، إنه “تم تحديد مواقع تنفيذ المشروع في 8 مدن جديدة على مستوى الجمهورية، هي (6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، الشروق، العاشر من رمضان، العبور، بدر، 15 مايو، ودمياط الجديدة”.

وأضاف أنه “من المقرر أن يتم تنفيذ حوالي 15 ألف وحدة في مدينة 6 أكتوبر، و8580 وحدة في القاهرة الجديدة، و740 في الشروق، و12200 في العاشر من رمضان، و4050 في العبور، و3600 في بدر، إضافة إلى تنفيذ حوالى 4000 وحدة بمدينة 15 مايو، و2150 بمدينة دمياط الجديدة”.

وأكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح يولى هذا المشروع اهتماما كبيرا، وضرورة أن يتم تنفيذه في عام واحد، بعد الاتفاق على الملامح النهائية مع القوات المسلحة، التي ستتولى الإشراف على التنفيذ.

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