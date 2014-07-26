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إعلان تشكيل الاتحاد البرلماني المصري

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إعلان تشكيل الاتحاد البرلماني المصري إعلان تشكيل الاتحاد البرلماني المصري

الدكتور عبد العزيز عبدالله

أعلن اليوم السبت في القاهرة، عن تشكيل الاتحاد البرلماني المصري المنبثق عن منظمة الشعوب والبرلمانات العربية التي يرأسها الدكتور عبدالعزيز عبدالله.
> وقال الدكتور عبدالله في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه تم الاتفاق مبدئيا على أن يتولى النائب السابق أحمد الجيار رئاسة الاتحاد وعزت دراج منصب الأمين العام ونصر همام منصب الأمين العام المساعد.

وأضاف أنه تم الاتفاق على أن تتشكل هيئة مكتب الاتحاد من الرئيس وأربعة أعضاء بينهم شاب وسيدة وتم الاتفاق على أن تكون النائبة السابقة حياة عبدون، وأن التصديق على هذه الأسماء سيتم في أول اجتماع يوم الأحد عقب إجازة عيد الفطر مباشرة مع إجراء عملية تشكيل لجان الاتحاد.

وأشار إلى أن الاتحاد يهتم بالشئون البرلمانية وإعداد التشريعات التي يرى أنها ضرورية ومهمة خلال المرحلة القادمة وتقديمها لمجلس النواب للاستفادة منها.
> يذكر أن منظمة الشعوب والبرلمانات العربية دعت الدول الأعضاء إلى سرعة تشكيل هذه الاتحادات النوعية لتكون عونا لها فى عملها ولمساعدة البرلمانات الوطنية في عملية التشريع.

/أ ش أ/

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