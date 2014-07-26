النائب العام يأمر بإحالة 20 من عناصر تنظيم أجناد مصر الإرهابي للمحاكمة الجنائية

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم السبت، بإحالة عشرين متهما من عناصر تنظيم أجناد مصر الإرهابى إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جرائم قتل ثلاثة ضباط وثلاثة من أفراد الشرطة وأحد المواطنين وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات.

أمر بإحالة الإرهابى همام محمد أحمد عطية 33 سنة عاطل ومقيم 20 شارع الشيخ أحمد البدوى مدينة الأحرار المرج القاهرة لارتكابه جرائم إنشاء وادارة جماعة إرهابية “أجناد مصر ” الإرهابية وتأسيسها علي أساس أفكار إرهابية متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي الأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضي

وكشفت التحقيقات أنه في أعقاب 30 يونيه 2013 بدأ التنظيم الارهابي في تنفيذ مخططه بزرع العبوات الناسفة في عشرين موقعاً ومنها كمائن الشرطة في مناطق عبود والسواح وقسم مرور محور 26 يوليو ومحيط قسم شرطة الطالبية وقطاع الأمن المركزى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وتمركز قوات الامن المركزى أعلى كوبرى الجيزة وبمحيط مترو الانفاق بمحطة البحوث وامام جامعة القاهرة ونقطة مرور الجلاء وقسم مرور ميدان لبنان وتمركز قوات الشرطة بمحيط ميدان المحكمة بمصر الجديدة فضلا عن استهداف ورصد ومراقبة وتتبع العديد من رجال الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة إغتيالهم مما اسفر عن مقتل العميد طارق المرجاوى والعميد احمد زكى والرائد محمد جمال مامون وثلاثة من أفراد الشرطة والمواطن بسام أحمد جامع وإصابة اكثر من مائة من قوات الشرطة والمواطنين”.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن العديد من الأسرار حول أحداث تلك التفجيرات التى روعت المجتمع منذ نوفمبر 2013 واستمعت خلالها الى 126 شاهدا بخلاف خبراء الطب الشرعى والادلة الجنائية والجهات الامنية واجرت المعاينات اللازمة للاماكن التى شهدت الاحداث وقت وقوعها كما أجرت المعاينات التصويرية اللازمة بعد أن اعترف ثمانية من الارهابيين بارتكاب جرائم الارهاب والقتل العمد والشروع فيه وحيازة المفرقعات وتخريب الاملاك العامة ومحاولة صنع غواصة صغيرة وطائرة لاسلكية وانسان الى لتحميلهم بالمتفجرات واستخدامهم فى استهداق السفن العابرة بقناة السويس والمنشات العامة والعسكرية

وتوصلت التحقيقات، إلى أن الإرهابى بلال ابراهيم صبحى فرحات السن 27 سنة عاطل ومقيم 12 شارع صلاح عزبة معروف المطرية القاهرة شارك قائد الجماعة الارهابية في ادراتها وتولى الجناح العسكرى بها وتمكنا من تجنيد 18 شخصا وبنا فى رؤوسهم الافكار المتطرفة وعقدوا اللقاءات التنظيمية عبر شبكة الانترنت تجنبا للرصد الامنى وتلقوا تدريبات علي تصنيع القنابل وتفجيرها عن بعد واستخدام الاسلحة النارية واساليب كشف المراقبة الامنية والتخفى ورفع مواقع المنشات الحيوية تمهيدا لاستهدافها واستخدام الاسماء الحركية وتغيير ارقام الهواتف المحمولة بصفة مستمرة وانهم استخدموا العديد من الاماكن واعدوها كمقار للجماعة ومنها محل بعقار تحت الانشاء بارض اللواء وشقتين سكنيتتين بشارع ابراهيم وعوبة الليل ببولاق الدكرور وشقة بارض عزيز بامبابة واخرى بمدين اكتوبر .

وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على 14 إرهابيًامن أعضاء التنظيم وكمية هائلة من العبوات الناسفة والمتفجرات والمواد الكميائية وهواتف محمولة ووحدات تخزبن بياناتتحوى الأفكار الجهادية التكفيرية وطرق تصنيع المتفجرات وزرعها.