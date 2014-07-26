«حصر أموال الإخوان»: انتهينا من جرد 6 شركات مملوكة للشاطر ومالك وغيرهما

قال المستشار وديع حنا، المتحدث باسم لجنة حصر أموال الإخوان إن اللجنه شكلت 35 لجنة من العاملين بعمر أفندى لجرد عدد من شركات الإخوان.

وأضاف حنا أن اللجان الـ 35 انتهت من أعمال جرد 6 شركات مملوكة لخيرت الشاطر وحسن مالك وعدد من قيادات الجماعة وعمل تقرير عن تلك الشركات التى تضم 35 فرعا ومن الشركات التى انتهت اللجنة من جردها « شركة استقبال المملوكه لخيرت الشاطر، ومجموعات سالى جروب، وشركة الفريد للملابس الجاهزة».

وأشار المتحدث باسم اللجنة إلى أن تلك الشركات سوف تسلم لشركة مصر للسواق الحرة لادارتها وسوف يتم الاعلان عن تفصيل ما جاء بالتقارير في موتمر صحفي الثلاثاء المقبل.

وأوضح حنا أن لجنة حصر أموال الإخوان استندت في اعمالها الي جناية غسل الاموال التى ادين فيها الشاطر ومالك وعبد الرحمن سعودى المعروفة بقضيه سلسبيل الثانية والتى صدرت فيها احاكم بسجن قيادات الاخوان بتهم غسيل الأموال في عام 2006.