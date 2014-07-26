«القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان» يشكل غرفة عمليات لرصد حالات التحرش خلال العيد

أعلن مركز «القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان» عن تشكيل غرفة عمليات لرصد وتوثيق حالات التحرش خلال فترة عيد الفطر المبارك،وقد خصص المركز خطا ساخنا لتلقي الشكاوى الخاصة بحالات التحرش الجنسي،وتقديم المساعدات القانونية لهم.

وأكد المركز في بيان صادر عنه، اليوم السبت، أن المركز قدم ورقة مبسطة بعنوان (كيف تحررين محضر تحرش)، وذلك حتى تستطيع أي سيدة أو فتاة تتعرض للتحرش القيام بحماية نفسها والحفاظ على حقها القانوني.

ودعا المركز النساء والفتيات إلى الإبلاغ عن وقائع التحرش اللاتى يتعرضن لها ، بالإضافة إلى توعية الذكور بمخاطر تلك الجرائم وأثارها السلبية على الإناث نفسياً وعلى المجتمع ككل.