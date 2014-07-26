اعتقال قائد «المجلس العسكري لداعش» في بغداد

قال مصدر أمني عراقي إنه تم اعتقال، السبت، ضابط كبير في الجيش العراقي السابق يحمل رتبة لواء، ويقود ما يُعرف بـ«المجلس العسكري» المرتبط بتنظيم «داعش»، وعدد من مساعديه شمالي بغداد، على خلفية اعترافات أدلى بها قيادي بارز في التنظيم طوعياً إلى القوات الأمنية.

وأوضح المصدر، في تصريح، أن عملية الاعتقال جرت في منطقة الأعظمية ذات الغالبية السنية شمالي بغداد، وجاءت على خلفية اعترافات أدلى بها ضابط في الجيش العراقي السابق وقيادي بارز في تنظيم «داعش» سلم نفسه قبل أيام إلى قوات الأمن، وزودها بتفاصيل مهمة عن مخطط لمهاجمة الأهداف المهمة في بغداد.