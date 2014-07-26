عبد الواحد السيد يرد على هجوم مرتضى منصور

رد عبد الواحد السيد الحارس المخضرم على الهجوم الذي واجهه من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

مشوار عبد الواحد السيد مع الزمالك انتهى بعد 17 عاما، وذلك بقرار من الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة أحمد حسام "ميدو"، يدعمه مرتضى منصور.

وقال منصور إن عبد الواحد السيد ارتكب أخطاء عديدة كادت أن تدمر موسم الزمالك في أكثر من مرة، وإن عليه الاعتزال بدلا من مطالبة النادي بمستحقاته المتأخرة.

ورد عبد الواحد السيد عبر FilGoal.com "أولا، يبدو أن الناس تنسى سريعا فقط.. صحيح ارتكبت خطأ أو اثنين، لكني تألقت في العديد من المباريات هذا الموسم".

وتابع "6 مباريات في دوري أبطال إفريقيا لم تهتز شباكي.. 3 انفرادات شلتها من مهاجمي الأهلي في مباراة الفريقين بالدورة الرباعية.. هل نسوا كل هذا؟".

وأضاف "ثانيا، لا أحد يملك إجباري على الاعتزال من عدمه، أنا سألعب وسأستمر في الملاعب".

واتهم عبد الواحد السيد إدارة الزمالك بأنها ترفض أن تستخرج له عضوية بالنادي.

وأكد "ربما يخشون أن أدخل الانتخابات المقبلة، لا أعلم.. لكن فليفعلوا ما يرغبون".