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بالصور.. ضبط سائق يحمل ركاب بسيارة تابعه للإنتاج الحربي وبحوزته مواد مخدرة

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بالصور.. ضبط سائق يحمل ركاب بسيارة تابعه للإنتاج الحربي وبحوزته مواد مخدرة بالصور.. ضبط سائق يحمل ركاب بسيارة تابعه للإنتاج الحربي وبحوزته مواد مخدرة

ألقت مديرية أمن الدقهلية القبض على سائق وبحوزتة سلاح نارى ويقود سيارة تابعه للأنتاج الحربى ويقوم بتحميل الركاب مقابل اجر مادى وبحوزتة مواد مخدرة.

تلقى اللواء سامى الميهى مديرأمن الدقهلية أخطارامن قسم شرطة أول المنصورة من النقيب على أسامة محمد الضابط بإدارة المرور بأنه أثناء قيامه بمباشرة عمله أسفل كوبرى الجامعة – دائرة القسم تلاحظ له قيام قائد السيارة رقم 358 / 3 قطاع عام ” تابعة لشركة بنها للصناعات الإلكترونية التابعة لوزارة الانتاج الحربى ” قيادة (محمد ش أ)35سنة سائق ومقيم بندر طنطا – غربية بتحميل ركاب مقابل أجر مادى وتبين مخالفة الأتى ( إنتهاء رخصة تسيير السيارة / تركيب زجاج فامية حاجب للرؤيا ) كما عثر بالسيارة على طبنجة عيار 8 مم ألمانى الصنع صوت و طلقة عيار 9 مم و طلقة فضى اللون صوت و 29 قرص أبتريل و 2 قطعة لمادة الحشيش المخدرو كمية من نبات البانجو المخدر.

تم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12887/105 جنايات قسم شرطة أول المنصورة.

 

 

 

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