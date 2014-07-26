صرف 3.5 مليون جنيه رواتب لعمال "وبريات سمنود" قبل العيد

أعلن حسام فودة، رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحى، أن مجلس إدارة شركة وبريات سمنود وافق على صرف رواتب شهرى سبتمبر وأكتوبر 2013 وأبريل 2014 لـ300 عامل بالشركة بإجمالى 3.5 مليون جنيه.

وأضاف فودة فى تصريحات صحفية له، اليوم السبت، أنه التقى اليوم الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط بصفته المشرف على إدارة الشركة بعد أن انتقلت ملكية الشركة من وزارة الأوقاف إلى وزارته، حيث أكد العربى على إنهاء إجراءات صرف الشهور الثلاثة التى أقرهما مجلس إدارة الشركة، وذلك فى موعد أقصاه غدا الأحد حتى يتمكن شراء مستلزمات العيد.

وكشف "فودة" أن هناك اتفاقا تم بين العمال ومجلس إدارة الشركة على جدولة بقية الأجور المتأخرة والبالغ عددها "8" شهور عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة لتفعيل قرار مجلس الوزراء بتشغيل الشركة أول أغسطس المقبل وتصحيح وضع العمال.

وقال إن الدراسة التى تتم حول إعادة هيكلة الشركة أوشكت على الانتهاء، مشيرا إلى أنه سيتم تقديمها إلى رئاسة الوزراء، تمهيدا لإقرارها وتوقيع بروتوكول تطويرها بعد تحديد التكلفة.

وأوضح "فودة" أن الدراسة تقترح الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة بدلا من إقامة استثمارات جديدة ومن خلال رفع رأس المال البالغ حاليا 14 مليون جنيه عن طريق الجهات الحكومية المساهمة فى هيكل ملكيتها على أن يتم ذلك على 3 مراحل، مؤكدا أنه سيتم استيراد قطع غيار للماكينات والآلات التى تعانى حاليا بعد مرور عقود على تشغيلها وذلك وفق الدراسة التى ستقدم لمجلس الوزراء.

وأشار إلى أن العمالة المعينة بالشركة حاليا تتضمن 40% منها عمال مؤهلين لسوق العمل، فى حين أن الـ60% المتبقية عبارة عن عمال من الشباب يحتاجون إلى إعادة التأهيل بسبب فترة الركود التى شهدتها الشركة.