الأوقاف تجدد التحذير من أى خروج على القانون فى ساحات العيد

جددت وزارة الأوقاف تحذيرها من استغلال ساحات العيد فى أى دعاية انتخابية أو حزبية، مؤكدة أن ساحات العيد وفق قانون ممارسة الخطابة فى حكم صلاة الجمعة، ويجب أن تكون تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف، وأن تقتصر الخطابة بها على المصرح لهم بالخطابة من الوزارة، وأن تكون فى إطار المناسبة بعيدًا عن أى توظيف سياسى أو حزبى أو انتخابى.

وأشارت الوزارة فى بيان لها إلى انتهاء اللجنة المشكلة برئاسة الشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، وعضوية كلا من الشيخ محمد عز الدين عبد الستار وكيل الوزارة لشئون الدعوة، الشيخ جابر طايع وكيل الوزارة لأوقاف القاهرة، الشيخ عبد الناصر نسيم وكيل الوزارة لأوقاف الجيزة، الشيخ أحمد تركى مدير عام بحوث الدعوة. من إنهاء جميع الترتيبات الخاصة بصلاة عيد الفطر المبارك 1435هـ.

وقال البيان إن الشيخ محمد عبد الرازق قدم لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مجلدًا من 320 صفحة بأسماء الساحات والخطباء الأساسيين والخطباء الاحتياطيين على مستوى الجمهورية، ومن هذه الساحات: الجامع الأزهر ويخطب بها د. محمد أبو زيد الأمير عميد كلية الدراسات الإسلامية بنات (المنصورة)، وساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ويخطب به الشيخ أحمد ترك مدير عام بحوث الدعوة، ومسجد الحصرى بالسادس من أكتوبر، ويخطب به د. أسامة السيد الأزهرى المدرس بكلية أصول الدين بالزقازيق، ومسجد النور بالعباسية ويخطب به الشيخ د. عبد الناصر نسيم وكيل أوقاف الجيزة، ومسجد الرحمن الرحيم ويخطب به د.أحمد عمر هاشم.