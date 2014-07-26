بالأسماء.. 29أستاذاً تقدموا بالترشح لعمادة 7 كليات بجامعة الإسكندرية

قال الدكتور صديق عبد السلام، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث ورئيس لجنة اختيار العمداء بالجامعة، إن اللجنة انتهت من تلقى طلبات الترشح لمنصب العميد بالنسبة للكليات التى تنتهى فترة العمادة بها نهاية هذا الشهر، وهى التربية والصيدلة والتربية الرياضية للبنات والزراعة بسابا باشا والطب البيطرى والفنون الجميلة والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

وأضاف "عبد السلام" خلال تصريحات صحفية له: "أنه تم غلق باب الترشح حيث بلغ عدد المتقدمين 29 أستاذاً ولم يتم استبعاد أحد منهم, ويتم تلقى الطعون على مدى يومين السبت والأحد 26، 27 يوليو".

وأشار إلى "أن البت فى الطعون المقدمة وإعلان النتائج النهائية الخميس 31 يوليو حيث تجرى فى نفس اليوم المقابلات الشخصية بالنسبة للكليات التى لم تقدم بها طعون, أما الكليات التى قدمت بشأنها طعون فتجرى المقابلات الشخصية السبت 2 أغسطس ويقوم كل متقدم خلال المقابلة بعرض البرنامج الخاص به".

واستكمل: "أن المتقدمين للترشح لعمادة كلية التربية هم الدكاترة محمد عبد اللاه ومها على حسن وميسون سعد، وللزراعة بسابا باشا الدكاترة أشجان السيد وأشرف عبد المنعم وثناء مصطفى وجابر بسيونى وسامى يحيى وطارق سرور وماجدة أبو المجد ومحمد عبد الجواد, وللتربية الرياضية للبنات الدكاترة بثينة فاضل وثناء عباس ومها محمود وهالة مندور, وللصيدلة الدكاترة أمل الكامل وايفان إبراهيم وعدنان بخيت, وللطب البيطرى الدكاترة أشرف عبد العزيز وأشرف ناظم وإبراهيم سماحه وجمال العمراوى وسند طلعت ومحمد شرف ومحمد موسى, وللفنون الجميلة الدكاترة أحمد حسين وسحر محمود ومحمد هلال، وللدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية تقدم مرشح واحد فقط هو الدكتور قدرى إسماعيل".