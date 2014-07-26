وزير النقل يجتمع بمحافظى القاهرة والجيزة والقليوبية لتطوير "الدائرى"

طالب المهندس هانى ضاحى وزير النقل من محافظى القاهرة والجيزة والقلويبية، بإغلاق مزلقانات السكة الحديد غير الشرعية الواقعة فى نطاق المحافظات الثلاث، والتسهيل فى منح التراخيص الخاصة بتنفيذ أعمال التطوير الجارية للمزقانات غير القانونية.

واستعرض الوزير خلال اجتماعه مع محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية، فى حضور مديرى أمن المحافظات الثلاثة، المشكلات التى تواجه تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى والتنسيق بشأن كافة الإجراءات المطلوبة لإزالة الإشغالات والتعديات الموجودة على هذا الطريق.

وقال وزير النقل فى تصريحات بعد الاجتماع، إنه تم بحث المشروعات التى تقوم وزارة النقل بتنفيذها فى نطاق المحافظات الثلاث وعلى رأسها تطوير الطريق الدائرى، وتنفيذ مشروع كوبرى بنها على النيل، وتطوير المزلقانات وإغلاق المعابر غير القانونية.

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