«لبيب»: توفير 20 ألف قطعة لإنشاء مدارس بالمحافظات

طالب اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية، بإعداد بيان تفصيلي وتقرير يومي للمشروعات التي تم الانتهاء منها، في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق وكل المشروعات القومية التي تهم المواطنين.

وشدَّد «لبيب» خلال زيارته لمحافظة الغربية، السبت، على أهمية إعداد تقرير لنسب تنفيذ تلك المشروعات للقضاء على المشاكل أولاً بأول، لافتًا إلى أهمية أن يتضمن التقرير ما تحتاجه المشروعات من مخصصات مالية للانتهاء منها.

وأكد ضرورة استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ووضع جدول زمني واضح للانتهاء منها، موضحًا أن جميع المشروعات بالمحافظات تعمل تحت إشراف المحافظ، وهو المسؤول الأول والأخير عن أي معوقات تؤخر تنفيذ تلك المشروعات، على حد قوله.

كما طالب الوزير بإعداد بيان مفصل للمشروعات التي تم تنفيذها بديوان عام المحافظة، خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، بإجمالي استثمارات يبلغ 2.4 مليار جنيه، منها مشروعات تم تنفيذها من خلال ديوان عام المحافظة، بتكلفة 225 مليون جنيه، وأخرى تم تنفيذها من قبل مديريات الخدمات المختلفة بإجمالي 2.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في إنشاء المشروعات التي توفر فرص عمل للشباب، بينها المنطقة الحرفية بـ«كتامة»، والتي تقام على مساحة 11 فدانًا.

وأضاف «لبيب» أنه سيتم توفير 20 ألف قطعة أرض لإنشاء المدارس في جميع المحافظات، بينها 1000 قطعة أرض بالغربية لإنشاء 1000 مدرسة بجميع المراحل التعليمية المختلفة، والتوسع في إنشاء منافذ بيع السلع الغذائية بالقرى ومدن المحافظة، لافتًا إلى أنه تم إنشاء 109 منافذ لبيع السلع الغذائية، بأسعار في متناول الجميع بمدن الغربية فقط.

وشدَّد على أهمية اتباع أساليب غير تقليدية في تسويق المنتجات الزراعية بالمحافظات، خاصة في المحافظات الزراعية، والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية لتحرير المحاضر ضد رؤساء المجالس القروية والجمعيات الزراعية، لتقاعسهم في تنفيذ الإزالات على الأراضي الزراعية وإخطار المحافظ بحالات التعدي، وإعداد تقرير يومي بالتعديات الموجودة بالمجالس المحلية، وعقد اجتماعات يومية مع رؤساء المجالس المحلية والقروية، لمتابعة تنفيذ إزالات التعدى على الأراضي الزراعية.

وأوضح أنه سيتم خلال الأيام القادمة حل مشكلة نزع الملكية اللازم لإقامة طريق طنطا- كفر الشيخ، بالتنسيق بين المحافظتين وهيئة المساحة، لتوفير الأموال اللازمة لتعويض المواطنين الذين سيتم نزع ملكية أراضيهم، والانتهاء من ازدواج طريق المحلة- كفر الشيخ، وربطه بالطريق الساحلي الدولي.

وأشار الوزير إلى أنه تمت هيكلة مرفق النقل الداخلي بمدينة طنطا، لتقديم خدمة مميزة للمواطنين، ودعمه بـ100 مليون جنيه وترشيد الطاقة وإضاءة جميع أعمدة الإنارة بالشوارع الجديدة بالطاقة الشمسية.