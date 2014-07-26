مصرع طفل وشابين غرقًا في المنوفية

لقي طفل في عامه الأول، وشابان في العقد الثاني من العمر، مصرعهم غرقًا بالمنوفية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثث ونقلهما للمستشفى، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثث بعد نفي الشبهة الجنائية.

تلقى اللواء سعيد أبوحمد، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء مجدي سابق، حكمدار المديرية، يفيد ببلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثتين لشابين أسفل كوبرى المشاة ببحر شبين الكوم، بقرية كفر المصيلحة، وهما يوسف محمد قشقوش، 16 سنة، ومحمود السيد الكتعة، 17 سنة.

وبسؤال والديهما أقرا أنه أثناء قيام نجليهما بالاستحمام جرفهما التيار لعدم إجادتهما السباحة، ونفيا الشبهة الجنائية وتم التصريح بدفن الجثتين.

فيما تلقى مركز شرطة أشمون بلاغًا من فاطمة الخولي، 22 سنة، بقرية الدراجيل، بغرق طفلها محمد عبدالعظيم، عام واحد، بمجرى مائي أمام المنزل أثناء لهوه، ونفت الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة.