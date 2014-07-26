برهان يرفض تصريحات نقيب البيطريين حول تحالف النقابات.. ويؤكد: جاء بدعم الإخوان

أكد أسامة برهان، الأمين العام لاتحاد النقابات المهنية، رداً على تصريحات نقيب البيطريين الدكتور سامي طه، والتي قال فيها:”إن الاتحاد ليس له صفة وعمل سياسي لتشكيل تحالف للانتخابات البرلمانية المقبلة، و قد صدر تنبيه لمجلس النقابة العامةوفروعها بالمحافظات بأنها ليست طرفاً في تحالفات انتخابية، وأن أعضاء المجلس ممن يقومون بحضور اجتماعات التحالف النقابي لا يمثلون إلا أنفسهم”،على أن حديث نقيب البيطرين ليس له أي قيمة،مضيفاً:”إذا كان الاتحاد يعمل بالسياسة فلماذا كان يدعم هو الرئيس المعزول محمد مرسي، إضافة إلى أنه كان مشارك في تجمع نقابات الإخوان التي تم تشكيلها لتأييد كافة قرارات الجماعة،و تولى منصبه بدعم منهم “.

فى سياق متصل ، أعلن الدكتور أشرف مكاوي، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ترشيح 3 من أعضاء مجلس النقابة العامة على قوائم تحالف النقابات المهنية لخوض انتخابات البرلمان،وهم: الدكتور أحمد دومة، والدكتور حسام حريرة، والدكتور أشرف مكاوي،أعضاء المجلس.

وقال “مكاوي”إنه سيتم تقديم طلبات الترشح لعضوية البرلمان ضمن قوائم التحالف بعد عيد الفطر.