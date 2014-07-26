رئيس حكومة لبنان يدعو للإسراع بانتخاب الرئيس المسيحي الوحيد في العالم العربي

دعا رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام النواب، “اللبنانيين لبذل الجهود لإيجاد حل لمسألة الشغور في موقع الرئاسة، والمسارعة إلى انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، الرئيس المسيحي الوحيد في العالم العربي”.

وقال سلام في كلمته خلال جلسة لمجلس النواب اللبناني للتضامن مع غزة والموصل، إن “مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة إرسال مذكرتين بناء على اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل إلي النائب العام في المحكمة الدولية الجنائية للمطالبة بمباشرة التحقيق بالجرائم المعادية للسامية التي ترتكبها إسرائيل”.

وأضاف أن “إسرائيل لم توقف يوما حربها على الشعب الفلسطيني من أجل محو ذاكرته ودفعه إلى التسليم أرضه وتغيير هوية وطنه والحملة الوحشية اليوم هي فصل جديد لن تؤدي إلا إلي تأجيج الحقد”.

وتابع “ندعو هيئة الأمم المتحدة إلى مغادرة عجزها المزمن أمام الصلف الإسرائيلي، والقيام بواجبها في وقف مسلسل جرائم الحرب المرتكبة في غزة والمناقضة لكل الشرائع والمواثيق الدولية، كما ندعو أشقاءنا العرب، وكل صاحب ضمير حي في هذا العالم إلى التدخل الفوري لإنهاء نزيف الدم في قطاع غزة، والمسارعة إلي مد يد العون لإعادة إعمار ما دمره العدوان”.

أ ش أ