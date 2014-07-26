إعلان الأسماء النهائية للمرشحين لعمادة 7 كليات بجامعة الإسكندرية يوم الخميس‎

قال الدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث ورئيس لجنة اختيار العمداء بالجامعة إن اللجنة انتهت من تلقي طلبات الترشح لمنصب العميد للكليات التي تنتهى فترة العمادة بها نهاية هذا الشهر.

وأوضح صديق أن الكيليات هي التربية والصيدلة والتربية الرياضية للبنات والزراعة بسابا باشا والطب البيطرى والفنون الجميلة والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

مؤكدًا أنه تم غلق باب الترشح حيث بلغ عدد المتقدمين 29 استاذًا ولم يتم استبعاد أحد منهم، على أن يتم تلقي الطعون على مدى يومين السبت والاحد “26-27 يوليو” على أن يتم البت فيها وإعلان النتائج النهائية الخميس 31 يوليو حيث تجري في نفس اليوم المقابلات الشخصية بالنسبة للكليات التي لم تقدم بها طعون.

أما الكليات التب قدمت بشأنها طعون فتجرى المقابلات الشخصية السبت 2 أغسطس ويقوم كل متقدم خلال المقابلة بعرض البرنامج الخاص به.

وأضاف أن المتقدمين للترشح لعمادة كلية التربية هم الدكاتره محمد عبد اللاه و مها على حسن وميسون سعد، وللزراعة بسابا باشا الدكاتره أشجان السيد وأشرف عبد المنعم وثناء مصطفى وجابر بسيونى وسامى يحيى وطارق سرور وماجده أبو المجد ومحمد عبد الجواد.

وللتربية الرياضية للبنات الدكاتره بثينه فاضل وثناء عباس ومها محمود وهاله مندور , وللصيدلة الدكاتره أمل الكامل وايفان ابراهيم وعدنان بخيت، وللطب البيطرى الدكاتره أشرف عبد العزيز وأشرف ناظم وابراهيم سماحه وجمال العمراوى وسند طلعت ومحمد شرف ومحمد موسى، و للفنون الجميلة الدكاتره أحمد حسين وسحر محمود ومحمد هلال، وللدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية تقدم مرشح واحد فقط هو الدكتور قدري اسماعيل.