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نيابة سوهاج تعاين محيط شقة بعد إلقاء ملثمين صاحبتها من الطابق الرابع بعد سرقتها‎

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نيابة سوهاج تعاين محيط شقة بعد إلقاء ملثمين صاحبتها من الطابق الرابع بعد سرقتها‎ نيابة سوهاج تعاين محيط شقة بعد إلقاء ملثمين صاحبتها من الطابق الرابع بعد سرقتها‎

أرشيفية

عاين فريق نيابة شمال سوهاج محيط شقة ربة منزل ألقاها مجهولون من الطابق الرابع بمنزلها بعد مهاجمة شقتها وسرقتها.

وترجع أحداث الواقعة عندما قام مجهولان يرتديان النقاب بمهاجمة ربة منزل داخل مسكنها، والاستيلاء على محتويات المسكن بالكامل بعد أن تعديا بالضرب على صاحبته، وخوفًا من افتضاح أمرهما قاما بإلقائها من الطابق الرابع ولاذا بالفرار.

وكان اللواء إبراهيم صابرمدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من المستشفى الجامعي يفيد وصول “ريم م. ح – 36 عاما” مصابة بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالوجه والجسم والحالة العامة خطرة.

وأشارت التحريات إلى قيام شخصين يرتديان النقاب باقتحام منزل ياسر م ا، مستغلين انقطاع التيار الكهربائي وعدم تواجده في المنزل هو وأولاده، وقاما بالهجوم على زوجته وتكميمها وضربها ثم سرقة محتويات الشقة من مصوغات ذهبية ومبالغ مالية.

وبعدها قاما بإلقائها من الدور الرابع ولاذا بالفرار وأمرت النيابة العامة معاينة مكان الواقعة و التحري عن الحادث وظروفه وضبط مرتكبي الواقعة.

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