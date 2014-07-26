استعدادات مديرية أمن القاهرة لتأمين المواطنين خلال فترة عيد الفطر المبارك

كلف اللواء على الدمرداش، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، كافة جهات المديرية بتنفيذ خطة عمل تعتمد على تحقيق التواجد الأمني الفعال القادر على مكافحة الجريمة بمختلف صورها فى إطار الإلتزام بمبدأ الشرعية وسيادة القانون و احترام حقوق الإنسان باعتبار ذلك أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية للوزارة، مع تعزيز الخدمات حول البنوك والمتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمناطق التجارية التي تشهد تجمعات جماهيرية لتحقيق التواجد الشرطي ومنع المعاكسات وضبط المتحرشين وقضايا الطريق العام مع تفعيل دور الدركات الأمنية في المناطق المعينة بها لإحكام السيطرة الأمنية.

يأتى هذا في إطار الخطة العامة لوزارة الداخلية و توجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزيـــر الـداخـلـيــــة، والتي تهدف إلي تحقيق الانضباط والاستقرار للشارع المصري وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين والمعاونة في سيولة حركة المرور خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

كما وجه مدير أمن القاهرة بضبط محرزي و متجري الألعاب النارية ، وتعزيز الرقابة المرورية بمحاور الطرق داخل المدينة و خارجها بما يحقق السيولة المرورية المنشودة.

وقد تم تكليف كافة المستويات القيادية بالمتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من تنفيذ عناصر الخطة وتهيب المديرية بقاطني المحافظة مساعدة رجال الشرطة للقيام بمهامهم واحترام قواعد وآداب المرور 00 لكي يثبتوا أن شعب مصر العظيم الذي قاد ثورة التغيير السلمية قادر على تصحيح مساره وتخطى كل الصعاب من أجل مستقبل أفضل لأبنائه.