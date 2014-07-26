استنفار أمني بالسويس لتأمين ساحات صلاة العيد والمجري الملاحي

أعلن اللواء خليل حرب مدير أمن السويس عن رفع درجة الاستعداد القصوى والاستنفار الأمني بالمحافظة لتأمين جميع ساحات العيد وعددهم 35 ساحة بينهم 5 ساحات كبرى بجميع أحياء السويس.

وأضاف مدير الأمن فى تصريحات صحفية أن هناك تكثيف للتواجد الأمني وتنطلاق دوريات ابتداء من اليوم وغدًا بوقفة عيد الفطر وخلال أيام العيد بمنطقة العين السخنة ونفقة الشهيد أحمد حمدي ومنطقة المجرى الملاحي لتأمينها ضد أعمال بلطجة أو إرهابية وضبط الخارجين عن القانون، وذلك بالتنسيق مع قوات الجيش الثالث.

وتابع مدير الأمن أنه تم التنسيق بين رؤساء المباحث وأدارة المرور للانتشار فى الشوارع الداخلية للمحافظة خلال ايام العيد وخاصة منطقة الكورنيش القديم والجديد وميدان الأربعين ومنطقة بور توفيق وحى السويس والجناين وعتاقة، مع التنسيق للخروج بحملة لمنع حالات التحرش وضبط الدرجات البخارية الغير مرخصة.

وأضاف أن هناك إجراءات أمنية استثنائية ستتخذها المديرية لتأمين الطرق الصحراوية خاصة طريق الاسماعيلية والقاهرة، ومنطقة المجرى الملاحي للقناة ونفق الشهيد أحمد حمدي.