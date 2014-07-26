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"التعليم": تنسيق خاص لطلاب مدرسة المتفوقين غير مرتبط بالحد الأدنى

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كشف محمد سعد، المشرف على قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عن أن طلاب الثانوية العامة بمدرسة المتفوقين بأكتوبر يخضعون لتنسيق خاص بهم لا يتم تحديده بحد أدنى، مشيرا إلى أنهم يتقدمون للتنسيق عبر موقع إلكترونى خاص بهم عقب العودة من إجازة عيد الفطر.

وأضاف سعد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تنسيق طلاب مدارس المتفوقين يتم احتسابه فى أن الأولوية تكون للحاصلين على أعلى مجموع، ويتم ترتيبهم فى الجامعات حسب درجات كل طالب.

يشار إلى أن هذا العام هو الأول فى تخريج دفعة من تلك المدرسة على نظام الثانوية العامة المصرى، كما أن نتيجة الطلاب كشفت عن حصول 6 طلاب منهم على دور ثان، ضمن 86 طالبا بالثانوية العامة.

من ناحية أخرى، أكد محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن هناك 60 منحة لطلاب الثانوية العامة بمدرسة المتفوقين بمدينة 6 أكتوبر للالتحاق بالجامعات.

وأضاف سعد، حسب بيان اليوم، إلى أن عدد المدرسة الحاصلين على الثانوية العامة طبقا للنظام المصرى، وصل إلى 86 طالبا حاصلين، مشيرا إلى أن المنحة تنوعت ما بين مؤسسات وجهات مختلفة منها مؤسسة الخير وجامعة مصر، بالإضافة إلى 11 منحة خارجية.

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