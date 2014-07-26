متسبش حقك.. إنفوجرافك تعريفة الركوب فى محافظة القاهرة

ينشر اليوم السابع أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والسرفيس بمحافظة القاهرة وفقا لتعليمات مجلس الوزراء، بعد زيادة أسعار الوقود.

وحددت محافظة القاهرة تعريفة التاكسى الأبيض 3 جنيهات بدلاً من 2,5 جنيه شاملاً أول كيلو متر من الرحلة، بالإضافة إلى جنيه و40 قرشًا لكل كيلو متر بعد ذلك بدلا من جنيه و 25قرشًا.

وتراوحت الزيادة ما بين 25 قرشا للخطوط التى تتراوح تعريفتها الحالية ما بين جنيه واحد وأقل من 2 جنيه .

وزيادة قدرها 50 قرشا للخطوط التى تتراوح الأجرة بها الآن ما بين 2 وأقل من 3 جنيهات، وزيادة قدرها 75 قرشًا للرحلات التى تتراوح الآن ما بين 3 جنيه إلى 5 جنيه.

وبلغت زيادة تعريفة سيارات الميكروباص بين القاهرة وباقى المحافظات على النحو التالى:-