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متسبش حقك.. إنفوجرافك تعريفة الركوب فى محافظة القاهرة

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ينشر اليوم السابع تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والسرفيس بمحافظة القاهرة وفقا لتعليمات مجلس الوزراء، بعد زيادة أسعار الوقود.

وحددت محافظة القاهرة تعريفة التاكسى الأبيض 3 جنيهات بدلاً من 2,5 جنيه شاملاً أول كيلو متر من الرحلة، بالإضافة إلى جنيه و40 قرشًا لكل كيلو متر بعد ذلك بدلا من جنيه و 25قرشًا.

وتراوحت الزيادة ما بين 25 قرشا للخطوط التى تتراوح تعريفتها الحالية ما بين جنيه واحد وأقل من 2 جنيه .

وزيادة قدرها 50 قرشا للخطوط التى تتراوح الأجرة بها الآن ما بين 2 وأقل من 3 جنيهات، وزيادة قدرها 75 قرشًا للرحلات التى تتراوح الآن ما بين 3 جنيه إلى 5 جنيه.

وبلغت زيادة تعريفة سيارات الميكروباص بين القاهرة وباقى المحافظات على النحو التالى:-

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