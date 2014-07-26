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أحدث تصاميم زهير مراد تزيّن إطلالة ريتشيل ماكادمز

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أحدث تصاميم زهير مراد تزيّن إطلالة ريتشيل ماكادمز أحدث تصاميم زهير مراد تزيّن إطلالة ريتشيل ماكادمز

الجمعة 25-07-2014 13:48

عرض المصمّم زهير مراد أحدث مجموعة له من الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2014 - 2015 في باريس قبل حوالي اسبوعين. وأبهرنا كالعادة بتصاميمه الفخمة والأنيقة. ولم تكد تصاميم زهير مراد تعرض على منصات العروض حتى تسابقت النجمات على ارتدائها والتألق بها ، حيث ظهرت الممثلة ريتشيل ماكادمز Rachel McAdams بفستان من أحدث تصاميمه خلال إفتتاح فيلمها الجديد A Most Wanted Man في مدينة نيويورك.
إختارت الممثلة فستاناً بطبعات ناعمة وتصميم عصري وأكملت إطلالتها بحذاء بلون محايد، كما استغنت كلياً عن المجوهرات فكانت متألقة بذاتها .

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سيدتي