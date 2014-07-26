أحدث تصاميم زهير مراد تزيّن إطلالة ريتشيل ماكادمز

عرض المصمّم زهير مراد أحدث مجموعة له من الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2014 - 2015 في باريس قبل حوالي اسبوعين. وأبهرنا كالعادة بتصاميمه الفخمة والأنيقة. ولم تكد تصاميم زهير مراد تعرض على منصات العروض حتى تسابقت النجمات على ارتدائها والتألق بها ، حيث ظهرت الممثلة ريتشيل ماكادمز Rachel McAdams بفستان من أحدث تصاميمه خلال إفتتاح فيلمها الجديد A Most Wanted Man في مدينة نيويورك.

إختارت الممثلة فستاناً بطبعات ناعمة وتصميم عصري وأكملت إطلالتها بحذاء بلون محايد، كما استغنت كلياً عن المجوهرات فكانت متألقة بذاتها .