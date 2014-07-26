إطلالتك وزوجك في العيد على خطى المشاهير!

أن تكوني أنيقة وجذّابة ولافتة للنظر في المناسبات هو هدف معظم نساء العالم وبالأخص الشهيرات منهنّ! فكيف اذا نسّقت إطلالتك مع زوجك كالمشاهيرالذين يتميّزون بإطلالاتهم المتناسقة والمتناغمة من حيث الفكرة والستايل والألوان؟

إليك صوراً لبعض المشاهير من العالم. إختاري ما يناسبك وزوجك لإطلالة مميّزة في مناسباتك الخاص.

الممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي وزوجها

نسّقت المخرجة نادين لبكي إطلالتها مع زوجها، حيث اختارت ثوباً أسود أنيقاً، وهو بدوره ارتدى بدلة سوداء اللّون وقميصاً أبيض، فبديا بمنتهى الأناقة والانسجام.

كيم كارداشيان وزوجها

نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في فستان أنيق وعصري طويل بترولي اللون مع حزام أسود، نسّق زوجها إطلالته ببدلة توكسيدو سوداء أنيقة عصرية مع قميص أبيض، جمعهما الستايل الأنيق والعصري.

الفنانة نيكول سابا وزوجها يوسف الخال

بدت الفنانة نيكول سابا عصرية وأنيقة عندما جمعت اللونين الأسود والأبيض بحزام معدني اللون فجاءت إطلالتها عصرية بامتياز، امّا اختيار زوجها الممثل يوسف الخال لبدلة سوداء أنيقة وربطة عنق عصرية فكان موفّقا، حيث جمعتهما العصرية والأناقة.

المصمّمة العالمية فيكتوريا بيكهام وزوجها

إطلالة المصمّمة العالمية فيكتوريا بيكهام بفستان أبيض ناصع، نسّقتها مع زوجها لاعب الكرة الشهير دايفد بيكهام الذي اختار بدلة بسروال أسود وسترة بيضاء تتناسب مع لون و ستايل الفستان. جمعهما تناسق اللون والستايل.

انجيلينا جولي وبراد بيت

الثنائي الأشهر "برانجلينا" ذو طلّة كلاسيكية بامتياز حيث نسّقت الممثلة انجيلينا جولي فستانها الأسود الطويل الكلاسيكي مع زوجها الممثل براد بيت حيث اختار بدلة سوداء وقميصاً أبيض وBow بدل ربطة العنق. جمعتهم الأناقة الكلاسيكية واللون.

نانسي عجرم وزوجها

تميّزت إطلالة نانسي عجرم بعقد اللولو المميز والأنيق وأحمر الشفاه البارز، فاختار زوجها الدكتور فادي الهاشم ربطة عنق حمراء وقميصاً أبيض اللون لتكون إطلالتهما متناسقة. جمعتهما الأناقة واللون.

الممثلة المصرية منى زكي وزوجها أحمد حلمي

اختارت الممثلة المصرية منى ذكي فستاناً من الساتان الطويل ونسّقت طلّتها مع زوجها الممثل أحمد حلمي الذي اختار بدلة كلاسيكية.

الممثلة السورية سلاف فواخرجي وزوجها

اختارت الممثلة السورية سلاف فواخرجي فستاناً احمر كلاسيكياً ونسّقته مع زوجها الممثل وائل رمضان باختياره بدلة سوداء. جمعتهما الكلاسيكية بالستايل والألوان.

الفنان صابر الرباعي وزوجته

اختار الفنان صابر الرباعي إطلالة عملية نسّقها مع زوجته التي اختارت فستاناً أنيقاً بكتف واحدة. جمعهما الستايل الأنيق والعصري.

نادين الراسي وزوجها

نسّقت الفنانة نادين الراسي فستانها الأبيض الأنيق الكلاسيكي مع زوجها باختياره بدلة سوداء أنيقة مع ربطة عنق بيضاء. جمعتهما الأناقة والكلاسيكية.

تابعي أيضاً:

حقيبة "ديور إيفنينغ" Dior Evening