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ضبط 1843 مخالفة مرورية و70 قضية إحراز سلاح أبيض فى حمله أمنية بالإسكندرية

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ضبط 1843 مخالفة مرورية و70 قضية إحراز سلاح أبيض فى حمله أمنية بالإسكندرية ضبط 1843 مخالفة مرورية و70 قضية إحراز سلاح أبيض فى حمله أمنية بالإسكندرية

أرشيفية

قام اللواء  أمين عز الدين، مساعد الوزير لأمن الأسكندرية، بالإشراف على حمله أمنيه مكبرة لإعادة الانضباط للشارع السكندرى لضبط العناصر الخطره والخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام  وإزالة التعديات والإشغالات و العمل على ضبط كافة المخالفات المرورية و تسييل الحركة المرورية بالربط مع غرفة المراقبة التلفيزيونية.

 

يأتى هذا إستمراراً للحملات التى تشنها مديرية أمن الأسكندرية بمختلف إداراتها النوعية بدوائر أقسام المدينة.

وقد شارك فى الحملة ضباط إدارة البحث الجنائى  وإدارات وأقسام المديرية  وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة  وأسفرت عن ضبط الآتى: 3 قضايا حيازة سلاح ناري بدون ترخيص “2 فرد خرطوش – طبنجة عيار 9 مم– 5 طلقات مختلفة الأعيرة”، 5 قضايا اتجار فى مخدر الحشيش بعد 1.5 طربة تزن حوالى 450 جرام وقضية اتجار فى مخدر الهيروين بوزن 20 جرام.

كما تم ضبط  19 قضية اتجار فى الأقراص المخدره ” بإجمالي عدد 57500 قرص ” و5 قضايا تعاطى أقراص مخدره ” بإجمالي عدد 30 قرص “، و70 قضية إحراز سلاح أبيض بعدد 70 متهم بعدد 70 قطعة، وكذلك   1843 مخالفة مرورية متنوعه و31 دراجه ناريه بدون ترخيص.

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