المرصد السورى: إرتفاع عدد القتلى فى مقر “الفرقة 17″ بالرقة إلى 85 بين ضباط وجنود

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم بإرتفاع عدد القتلى من الجيش السوري في مقر الفرقة (17) بمحافظة الرقة إلى 85 بين ضباط وجنود.

> وذكرت قناة “سكاى نيوز” الإخبارية اليوم السبت، أن مقاتلين من تنظيم داعش نفذوا هجمات انتحارية على مقر الفرقة (17) بسيارات مفخخة، أعقبتها اشتباكات، ما أدى إلى مقتل العشرات من القوات الحكومية.

وأشار المرصد إلى أن مسلحي التنظيم ألقوا القبض على جنود انسحبوا من مقر الفرقة باتجاه الريف الشمالي، وقتلوا بعضا منهم، فيما لا يزال نحو 300 آخرين في قرية “الرحيات”، قائلاً “إن مصيرهم مجهول”، وعرض تنظيم داعش صورا لعشرات الجثث أكد أنها لضباط وجنود حكوميين.

وفي الحسكة، أعلنت المعارضة السورية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش السوري بعد تفجير حاجز البانوراما في مدخل المدينة، وقالت مصادر في المعارضة “إن التفجير نفذ بواسطة سيارة مفخخة”.

وفي حماة، قال ناشطون سوريون معارضون “إن مروحيات حكومية قصفت بغاز الكلور السام محيط بلدة خطاب، التي أكد الجيش الحر سيطرته على مستودعاتها وحواجزها العسكرية”، فيما أعلنت مصادر أمنية سورية مقتل 20 مسلحا من المعارضة في غارة للطيران السوري بالقرب من بلدة عرسال على الحدود اللبنانية السورية.

أ ش أ