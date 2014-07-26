محافظ السويس وقائد الجيش الثالث ومدير الأمن يؤدون صلاة العيد بساحة بدر

أعلن ديوان عام محافظة السويس أن اللواء العربي السروي، المحافظ، سوف يؤدي صلاة عيد الفطر بساحة بدر بمنطقة السلام برفقة اللواء أركان حرب أسامة رشدي عسكر، قائد الجيش الثالث واللواء خليل حرب، مدير الأمن وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية.

وقال مسئولو ديوان عام محافظة السويس إن المحافظ سوف يقوم بجولة تفقدية بصحبة قائد الجيش الثالث والدكتور كمال البربري وكيل وزارة الأوقاف والشيخ حافظ سلامة على المستشفيات ودار الأيتام من الساعه 9 إلى 10 صباحا ثم يتوجه المحافظ إلى مكتبه لاستقبال التهاني بعيد الفطر من الساعه 10 إلى 11 صباحا .