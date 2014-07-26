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وفاة النجمة البريطانية دورا براين عن عمر ناهز 91 عاماً

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السبت 26-07-2014 12:33

توفيت منذ يومين الممثلة البريطانية Dora Bryan عن عمر ناهز 91 عاماً، داخل مستشفى Sussex County بمدينة برايتون.

وكشفت إحدى المصادر إن إبني الرحلة Daniel و William كانا إلى جانبها حين فارقت الحياة.

وقال Daniel : لقد كسرت قلوبنا بفراقها، لكنها الآن ترقد بسلام.. كانت نجمة رائعة وأم مثالية بكل ما للكلمة من معنى.

فنت النجمة الراحلة Dora 70 عاماً من حياتها من أجل الفن، وعملت طوال مسيرتها في العديد من المجالات مثل التمثيل التلفزيوني والمسرحي والإذاعة، كما حازت على جوائز كثيرة منها:

جائزة Bafta لأفضل ممثلة عن دورها في Taste Of Honey

جائزة Laurence Olivier Award في العام 1996

Dora Bryan متزوجة من لاعب الكريكيت السابق Bill Lawton الذي توفي في آب من العام 2008 بعد معاناته مع مرض الزهايمر.

وخلال فترة مرض زوجها، حدّت Bryan من أعمالها وإطلالاتها كي تتفرغ للعناية به.

ومن أبرز أعمال النجمة الراحلة: My Wife's Sister، و Happily Ever After، و Both Ends Meet Dora، و Mother's Ruin...

 

 

 

 

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